Neue Räume, gleiches Angebot Blütensturm bringt dieselbe Qualität auch am neuen Standort

Merzig · Seit Mitte September befindet sich das Blumenfachgeschäft „Blütensturm“ nach dem Umzug vom Kirchplatz in neuen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 24 in Merzig. Die Geschäftsinhaber Michael und Eva Sturm haben die Verkaufsfläche hell und freundlich gestaltet und bieten wie bisher eine große Auswahl an stilvoller Floristik.

01.11.2023, 13:10 Uhr

Eva und Michael Sturm in ihrem „Blütensturm“ Foto: Ruth Solander

Von Ruth Solander

„Der Großteil unserer Kunden empfindet die Geschäftsräume durch den enormen Lichteinfall viel größer“, erzählt Michael Sturm.