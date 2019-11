Ausstellung in Merzig : Der Abend, der die eiserne Grenze fallen ließ

Info

„Nach meiner Kenntnis ist das . . . sofort, unverzüglich“: Mit diesen Worten kündigte Politbüro-Sprecher Günter Schabowski am 9. November 1989 in Berlin die Reisefreiheit für alle DDR-Bürger an. Die Grenzübergänge öffneten sich. Auch wenn dies für viele überraschend kam, war es doch vorhersehbar. Ab August flüchteten Tausende aus der DDR über Ungarn in den Westen oder harrten in der deutschen Botschaft in Prag aus, bis der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher ihnen die Ausreise kündete. Andere DDR-Bürger versammelten sich zu den Montagsdemos. Ihre Slogans: „Keine Gewalt“ und „Wir sind das Volk.“