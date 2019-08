Merzig : Ausstellung beleuchtet die Geschichte des Viezfestes

1993: Viezkönigin Ursula II. am Stand des MGV „Almenrausch“ Weiler . Foto: Archiv Kreisstadt Merzig

Merzig 50 Stelen für 50 Jahre: Zahlreiche Fotos erwarten die Besucher ab Mittwoch, 28. August, in einer Ausstellung im Forum der Sparkasse Merzig-Wadern.

In diesem Jahr feiert die Kreisstadt Merzig zum 50. Mal ihr Viezfest. Wie immer am ersten Samstag im Oktober, dieses Jahr am 5. Oktober, viezen die Merziger, was das Zeug hält. Auf ein umfangreiches Bühnenprogramm und viele kulinarische Genüsse dürfen sich die Besucher schon jetzt freuen.

Schon seit Monaten bereiten sich die Organisatoren auf dieses Oktoberevent vor. Doch nicht nur das Fest selbst wird in das Land strahlen, sondern auch die vielen Veranstaltungen, die auf das Jubiläumsfest hinweisen.

So wird eine Ausstellung, die vom Kreiskulturzentrum Villa Fuchs in Zusammenarbeit mit der Kreis­stadt Merzig, dem Organisationsausschuss Viezfest und dem Verein für Handel und Gewerbe erstellt wurde, ab kommenden Mittwoch, 28. August, der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Forum der Sparkasse Merzig-Wadern in der Schankstraße sind ab diesem Zeitpunkt 50 Stelen aufgebaut, die das Viezfest in all seinen Facetten der vergangenen 50 Jahre zeigt. Nach vier Wochen wird die Ausstellung dann in die Geschäfte der Poststraße wandern und in zahlreichen Geschäften der Fußgängerzone zu sehen sein.

„50 Jahre Viezfest in Merzig ist eine Zeitspanne, die viele von uns noch in guter Erinnerung haben“, schreibt die Villa Fuchs, „von den Anfängen, in denen es noch ein kleines überschaubares Fest war, bis hin zu der Megaveranstaltung, die es heute ist.“ Die Ausstellung soll die ganze Zeitspanne zeigen.

Geboren wurde das Viezfest im Jahr 1969. Aus der Taufe gehoben wurde es vom damaligen Vorstand des Vereins für Handel und Gewerbe. Ein paar wenige Stände waren es damals. Und dennoch war das Potenzial des Festes schon nach ein paar Jahren sichtbar.

1971 gab es dann die erste Viezkönigin, die dem Fest etwas Besonderes und royalen Glanz gegeben hat. In den darauffolgenden Jahren wurde es mehr und mehr zu einem der größten Feste im Saarland.

Zahlreiche Vereine haben fortan die Kulinarik und damit den Charakter des Festes bestimmt. Die Standplätze auf dem Viezfest waren sehr begehrt, weil es für viele Vereine eine Möglichkeit war, ihre Vereinskassen deutlich aufzubessern. Deshalb hat das Viezfest auch ganz wesentlich mit zu der Entwicklung des Vereinslebens in der Kreisstadt beigetragen.

Die Ausstellung „50 Jahre Viezfest“ zeigt die Entwicklung sehr prägnant auf. Es werden alle Königinnen zu sehen sein, wie auch zahlreiche Prominenz aus Politik und Gesellschaft, die sich in Merzig ein Stelldichein gaben. Außenminister Hans-Dietrich Genscher sowie Bauernpräsident Constantin Bonifatius Herman-Josef Antonius Maria Freiherr Heereman von Zuydtwyck waren genauso Schirmherren wie die Minister und Ministerinnen der verschiedenen Landesregierungen. Und zu allen gibt es Geschichten, die sich noch lange danach immer wieder erzählt wurden und werden. Dazwischen gibt es aber auch immer die Geschichten der Menschen, die vor allem das Viezfest mit ihrer Präsenz geprägt haben. Es war ein Ort der Begegnung, an dem sich es sich genüsslich feiern ließ – bei einem Glas Viez oder mehreren und einer gebratenen Blutwurst von der Wellinger Feuerwehr.

Alle diese Geschichten haben die Organisatoren versucht zu visualisieren. Dazu wurden tausende Bilder gesichtet, die aus breiten Teilen der Bevölkerung zur Verfügung gestellt wurden. Dabei herausgekommen ist ein Zeitdokument, das auch die Entwicklung der Stadt Merzig selbst aufzeigt. Es ist eine emotionale Ausstellung, in der Erinnerungen geweckt werden, die fröhlich, aber durchaus auch sehr traurig sein können. Was es für den Einzelnen war, bleibt dem Betrachter selbst überlassen. So können sich die Ausstellungsbesucher bei Betrachtung der Bilder ihre eigene Erinnerung wieder ins Gedächtnis rufen.

Impression vom Viezfest 1982. Foto: Archiv Kreisstadt Merzig