Arbeiten bis zum Ende des Jahres Diese Auswirkungen wird Merzigs neue Großbaustelle ab Montag haben

Der Verkehr in Merzig wird ab Montag durch eine Großbaustelle massiv beeinflusst. Die Deutsche Bahn (DB) erneuert die Eisenbahnüberführung über der Lothringer Straße an der Ampelkreuzung beim ehemaligen Kaufland-Markt. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits seit Monaten. „Ab dem 15. Januar beginnen nunmehr die Hauptarbeiten mit der dafür notwendigen Vollsperrung der Lothringer Straße bis Ende des Jahres 2024“, kündigt die Bahn in einer Mitteilung an. Der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Saarbrücken und Trier soll regulär weiterlaufen.