Seit einem Streit in der Schule 15-Jähriger aus Merzig wird vermisst – wer hat den Jungen gesehen?

Der 15-jährige Bakr Almslam wird vermisst. Wie die Polizeiinspektion Merzig am Donnerstag, 12. September, mitteilte, ist der syrische Junge seit einem Streit in der Gemeinschaftsschule in Mettlach-Orscholz (Landkreis Merzig-Wadern) am Mittwoch weder zu Hause noch in der Schule wieder aufgetaucht.