Mehrgenerationenhaus feiert Seit 20 Jahren tun sie viel für die Geselligkeit

Das Mehrgenerationenhaus in Merzig feierte dieser Tage sein 20-jähriges Bestehen. Wie gewohnt ist es den Verantwortlichen gelungen, ein Fest auf die Beine zu stellen, bei dem alle Generationen ihre Freude hatten. Die Kinder konnten im Garten tollen und die älteren Besucher konnten bei Kaffee und Kuchen an einer langen Tafel mit den Tischnachbarn ein Gespräch führen. Über allem schwebte der gute Geist des gesamten Teams. Vor allem die Leiterin, Ursula Zeimet, war gefühlt an allen Stellen gleichzeitig, packte mit an und sorgte damit für einen reibungslosen Ablauf. Schwerpunkt der Feier war eine Gesprächsrunde, die sich mit dem Thema „Engagiert in die Zukunft“ befasste. Schirmherrin und Bundestagsabgeordnete Emily Vontz gehörte unter anderem zu der Runde, die von Christian Beckinger (SZ-Redaktion Merzig-Wadern) geleitet wurde.