Die Menninger Ortsvorsteherin Therese Schmitt (Mitte) nahm für den Verein „Bietzerberg miteinander füreinander“ in Berlin aus den Händen von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (Zweite von rechts) die Auszeichnung für den zweiten Platz auf Bundesebene entgegen. Foto: Christian Klant

Bietzen Mehrgenerationendorf Bietzerberg belegt beim Deutschen Nachbarschaftspreis den zweiten Platz auf Bundesebene.

Die drei Bundessieger wurden von der Bundesjury aus den 16 Landessiegern ermittelt, die ebenfalls auf der Preisverleihung ausgezeichnet wurden und ein Preisgeld von je 2000 Euro erhalten. Für den zweiten Platz auf Bundesebene erhielt der Verein weitere 7000 Euro. Was man mit dem Geld plant? Hierzu Manfred Klein: „Unser Preisgeld werden wir in den Ausbau unseres Projektes investieren und im neuen Jahr wollen wir unser Angebot unter anderem um einen Mittagstisch erweitern.“

Dass die Anteilnahme groß ist, zeigte sich beim ersten Bayern Brunch Bietzen, bei dem sich zahlreiche Förderer und Mitglieder einfanden, um gemeinsam den Sieg zu feiern. „Der Preis gibt der ganzen Dorfgemeinschaft etwas zurück“, findet Klein – darauf sei man stolz. „Man merkt das Interesse an der Sache“, ergänzt er.

Vor etwa drei Monaten habe Klein die Bewerbung ausgefüllt. Wie es dazu kam? „Die Stiftung nebenan.de bekundete Interesse“, rekapituliert Klein, er habe eine Sammel-E-Mail erhalten, sich die Voraussetzungen zur Bewerbung durchgelesen und festgestellt: „Wir sind ein Projekt, das in die Ausschreibung passt.“ Folglich setzte er sich an den Schreibtisch und beschrieb die Tätigkeit des Vereins. Zur Unterstützung der Vereine würde er sich einen hauptamtlichen Mitarbeiter bei der Stadt wünschen, der bei Fragen zur Anfertigung von Anträgen helfen könnte.

Die Stiftung nebenan.de zeichnet Projekte aus, die dem demographischen Wandel entgegenwirken und nachbarschaftliches Engagement stärken. „Bewerben konnte man sich in fünf unterschiedlichen Kategorien“, weiß Klein, „aber das war schwer für den Bietzerberg, weil wir in mehrere Kategorien passen, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt durch lokale Begegnung und unterstützende Umfelder durch solidarische Gemeinschaften“, erzählt er. „Wir passen in kein Entweder-Oder rein.“ Entschieden hat sich Klein dann doch, für die Kategorie Nachbarschaft und Feste feiern, weil das seit jeher Bestandteil des Vereins sei. „In den Dörfern des Bietzerbergs werden die demographischen Herausforderungen direkt vor Ort gelöst: Im einem rein ehrenamtlich sanierten Pfarrhaus wirken engagierte Nachbarn Alterseinsamkeit entgegen, entlasten bei der Pflege von Angehörigen und greifen da unter die Arme, wo familiäre Strukturen nicht mehr ausreichen“, begründet die Stiftung ihren Beschluss.