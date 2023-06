Aufruf zur Solidarität Mehr Respekt für Reinigungskräfte im Kreis Merzig-Wadern

Die IG BAU Saar-Trier zeigt den Arbeitgebern zum Gebäudereiniger-Tag aber auch noch „eine Ecke der Branche, wo dringend nachgeputzt werden muss“, so Ute Langenbahn. Die Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft will für die Reinigungskräfte im Kreis Merzig-Wadern eine Sonderzahlung erreichen: „Steigende Lebensmittelpreise, hohe Heizkosten, Mieten, die immer weiter anziehen... – Dass das Leben teurer wird, merkt kaum einer so deutlich wie die Menschen, die in der Gebäudereinigung arbeiten. Deshalb hat auch kaum einer so dringend die Inflationsausgleichsprämie verdient wie Reinigungskräfte.“