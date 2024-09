Mehr als 500 Veranstaltungen stehen im Kursprogramm VHS im Kreis startet ins Herbstsemester

Ins Herbstsemester startet die Volkshochschule (VHS) Merzig-Wadern am Montag, 23. September, und bietet nach eigenen Angaben ein mehr als 500 Veranstaltungen umfassendes Kursprogramm an. Dieses wurde erstmals von Hannah Sauer entwickelt, die seit 1. Februar die VHS Merzig-Wadern leitet. Das Programmheft wurde neu gestaltet und umfasst neben den rund 100 Sprach- und Kommunikationskursen viele bewährte, aber auch ganz neue Angebote – etwa in den Bereichen Gesundheit, Psychologie und IT.