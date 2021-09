Aufruf zur Online-Typisierung : Über 100 potenzielle Lebensretter für Jordan

Typisierung beim Lebensretter-Drive-In in Merzig für den leukämiekranken Jordan Foto: Stefan-Morsch-Stiftung/Annika Bier

Merzig Für den 18-jährigen Leukämie-Patienten ließen sich bei einer Typisierungsaktion viele Menschen als Stammzellenspender registrieren.

Skateboard fahren, Gitarre spielen, zeichnen – all das fällt dem 18-jährigen Jordan gerade schwer, eine Folge der Chemotherapien. Jordan hat Leukämie und ist dringend auf eine Stammzellspende angewiesen, um die Krebs­erkrankung besiegen zu können. Bringen Chemotherapien und Bestrahlung nicht den gewünschten Erfolg, ist eine Übertragung von fremden Stammzellen die oftmals einzige Chance zu überleben. Weltweit gibt es bislang noch keinen passenden genetischen Zwilling für den jungen Saarländer.

Um diesen zu finden, hat die Stefan-Morsch-Stiftung vor kurzem eine Typisierungsaktion am Globus Baumarkt in Merzig initiiert. Aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen hatte die Stiftung zur Drive-­In-Typisierung eingeladen. Über 100 Menschen nutzten das Angebot – und kamen nicht nur mit dem Auto, sondern mit dem Wohnmobil, auf dem Skateboard und zu Fuß auf den Parkplatz des Globus Baumarktes in Merzig.