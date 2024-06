Merzig hat erstmals ein Viez-Königspaar Sie regieren gemeinsam als Viez-Königspaar

„Heute ist ein historischer Tag. Denn zum ersten Mal gibt es in der Geschichte Merzigs und der Tradition des Viezfestes einen Viezkönig und eine Viezkönigin“, freute sich Oberbürgermeister Marcus Hoffeld bei der Vorstellung der neuen Viezhoheiten im Hotel Roemer in Merzig. Vorangegangen war ein Casting, bei der die Bewerberinnen und Bewerber Fragen zu Merzig und der Region sowie dem Viez beantworten mussten. Danach zog sich der Viezfest-Organisationsausschuss, der gleichzeitig als Jury fungiert, zur Beratung zurück. „Am Ende waren Matthias Fox aus Ballern und Stéphanie Wagener aus Oberleuken gleich gut und so haben wir uns zu einer Premiere entschlossen: Erstmalig soll es in Merzig ein Viez-Königspaar geben“, erklärte Hoffeld.