Mit neuen Kompetenzen zurück in den Job

Sonja (Name geändert) fällt der Weg zurück ins Arbeitsleben nicht leicht. Sie ist jung, um die 30, und zieht ihren kleinen Sohn alleine groß. Von ihrer Familie bekommt sie wenig Rückhalt. Dennoch will Sonja unbedingt wieder arbeiten, selbstständig für sich und ihren Sohn sorgen können. Der Einzelhandel, in dem sie zuvor eine gute Position hatte, ist aufgrund des Schichtdienstes keine Option mehr für sie. Eine Stelle im Büro – mit festen Arbeitszeiten – ließe sich mit der Kindererziehung besser vereinbaren. Eine Lösung hat sie beim Trainingscenter für EDV und kaufmännische Schulungen der CEB Akademie in Hilbringen gefunden. „Sie hat bei uns die Qualifizierung zur Fachkraft für Finanzbuchhaltung gemacht“, sagt Gertrud Marxen-Nentwig, Fachabteilungsleiterin für Weiterbildung und Qualifizierung bei der CEB. „Dafür haben wir ihr einen flexiblen Zeitrahmen ermöglicht, der viele Freiheiten geboten hat – die sie auch genutzt hat“, erklärt Marxen-Nentwig. Vorteile gegenüber anderen Teilnehmern habe sie dadurch nicht gehabt: Lernstoff und Anforderungen blieben selbstverständlich gleich. Das Modell hat für Sonja funktioniert: „Sie hat die Prüfung abgeschlossen und zum 1. September einen neuen Job gefunden.“

Die CEB Akademie bietet mit ihrem Trainingscenter für EDV und kaufmännische Schulungen bedarfsgerechte, am Arbeitsmarkt orientierte Qualifizierungslösungen an. Basierend auf Fachmodulen können die Teilnehmer im kaufmännischen Bereich die Sachbearbeitung mit Datev und im EDV-Bereich mit den MS-Office-Anwendungen lernen oder vertiefen. Im Rahmen von Xpert Business, einem bundesweit anerkannten System für kaufmännische und betriebswirtschaftliche Weiterbildung, können bei der CEB unter anderem die Zertifikate „Geprüfte Fachkraft Finanzbuchführung (XB)“ und „Geprüfte Fachkraft Lohn und Gehalt (XB)“ erlangt werden.

Auch Qualifizierungen in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) des Saarlandes bietet die CEB an. Fachdozenten begleiten die Teilnehmer beim Bearbeiten der Lehrgangsunterlagen, sodass sie die Inhalte während der Workshops, Gruppen- und Einzelübungen sowie im Selbststudium verinnerlichen können.

Darunter ist auch Markus (Name geändert). „Neben den Berufsrückkehrerinnen verkörpert er eine andere wichtige Zielgruppe der Schulungen“, sagt Gertrud Marxen-Nentwig. Markus ist verheiratet, Vater von zwei Kindern, und hat erfolgreich im Vertrieb gearbeitet – bis seine Stelle gestrichen wurde. Die Suche nach einem neuen Job gestaltet sich als schwierig. In seinem alten Beruf erfüllte er zwar problemlos zahlreiche Aufgaben, aber für viele davon kann er keinen Abschluss vorweisen. Mit den Qualifikationen zur Fachkraft Finanzbuchführung (XB) und Fachkraft Lohn und Gehalt (XB) will er sich ein neues Standbein erarbeiten. Markus ist Selbstzahler, Bildungsförderung konnte er keine erhalten. „Aber wir sind in der Lage, für ihn maßgeschneiderte und bezahlbare Angebote zu stricken“, sagt Marxen-Nentwig.

Die Weiterbildungen können in Voll- und Teilzeit absolviert werden. Laufende Einstiegstermine und Zeitkonten schaffen einen flexiblen Zeitrahmen, der es insbesondere Berufsrückkehrerinnen wie Sonja ermöglicht, Familie und Beruf zu vereinbaren. Das Trainingscenter für EDV und kaufmännische Schulungen ist AZAV-zertifiziert, sodass die Teilnahme durch die Bundesagentur für Arbeit förderbar ist. „Die Prüfungen werden extern abgelegt, sodass bundesweit gültige Standards eingehalten werden“, betont Marxen-Nentwig.

Wer sich über aktuelle oder künftige Qualifizierungsmöglichkeiten in der CEB-Akadamie in Hilbringen informieren möchte, kann einen kostenfreien Beratungstermin vereinbaren. Weitere, grundsätzliche Informationen zu den Angeboten gibt es unter Telefon (0 68 61) 9 30 80 oder per Mail unter info@ceb-akademie.de