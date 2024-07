Einweihung mit Oberbürgermeister Martino Installationstechnik in Besseringen: neuer Firmenstandort endlich eröffnet

„Es ist endlich geschafft“, freuten sich Emanuele und Vincenza Martino, als ihnen Merzigs Oberbürgermeister Marcus Hoffeld und Ortsvorsteher Axel Ripplinger zur offiziellen Eröffnung des neuen Standorts ihrer Martino Installationstechnik in Besseringen, Bürgermeister-Anell-Straße 7, gratulierten. Über das ganze Gesicht strahlten die Eheleute Martino bei ihrer Schilderung, wie die tüchtige Familie ihr Unternehmen aus kleinsten Anfängen heraus in Besseringen vor vielen Jahren zu dem mittelständischen Erfolgsbetrieb ausbauen konnten, dessen neuen Standort die vielen Gäste an diesem Tag zum ersten Mal offiziell besuchen konnten.