Wiederwahl und Rekapitulation Holzner bleibt an der Spitze der Lebenshilfe

Martine Holzner bleibt an der Spitze des Lebenshilfe-Kreisverbandes Merzig-Wadern. Das ist das Ergebnis der Wahlen bei der Mitgliederversammlung des eingetragenen Vereins in diesen Tagen. Zuvor berichtete Holzner zunächst über die Aktivitäten des Vereins, insbesondere über die Teilnahme am lebendigen Adventskalender der Kreisstadt Merzig sowie über die umfängliche Unterstützung der einzelnen Fachabteilungen der Lebenshilfe Merzig-Wadern.