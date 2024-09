Und in wenigen Tagen ist Viezfest Gäste kamen mit großer Lust auf Leckereiern

Das positive Fazit vorneweg. Der Markt der Köstlichkeiten in Merzig war ein großer Besuchererfolg. An rund 40 Verkaufsständen wurde Kulinarik in fester und flüssiger Form feilgeboten. Es war gleichzeitig die Generalprobe für das Merziger Viezfest, das in zwei Wochen an gleicher Stelle stattfinden wird. So wurde die Viezkönigin Stéphanie I. gekrönt, erstmals mit einem Mann, Viezkönig Mathias I. an ihrer Seite. Ein beeindruckender Schritt für die traditionsbewusste Merziger Viezgesellschaft. Für die Verantwortlichen, besonders Oberbürgermeister Marcus Hoffeld, war es ein toller Tag, weil viele Besucher in die Stadt kamen, die sich von ihrer besten Seite zeigen konnte.