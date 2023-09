Viel Leckeres gab es wieder in der Merziger Fußgängerzone Markt der Köstlichkeiten lockte viele Besucher

Oberbürgermeister Marcus Hoffeld freute sich, dass so viele Besucher den Samstag nutzten, um „einen tollen Tag in der Stadt“ zu verbringen. „Das Wetter spielt heute mit und wir freuen uns, dass auch in den nächsten Wochen hier in der Kreisstadt einiges los sein wird“, so Hoffeld. Er kündigte damit gleichzeitig das 20-jährige Bestehen von „Das Bad“ am nächsten Wochenende an sowie danach das Merziger Oktoberfest, das Viezfest und den Mondscheinmarkt.