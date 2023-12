Seite Mitte November zu Marderbefall in Brotdorfer Kita – können Jäger die „Störenfriede“ nicht einfach abschießen?

Über 140 Kinder im Alter von bis zu sechs Jahren dürfen im Merziger Stadtteil Brotdorf (Kreis Merzig-Wadern) die katholische Kindertageseinrichtung St. Marien derzeit nicht mehr besuchen. Vertreter der Landesaufsichtsbehörde für Kindertageseinrichtungen am 22. November die sofortige Schließung wegen Kindeswohlgefährdung angeordnet. Dass unter dem Kita-Dach Marder für dieses amtliche Betretungsverbot verantwortlich sind, gilt inzwischen als gesichert. Aber warum schießen Jäger diese vierbeinigen Störenfriede nicht einfach ab oder fangen sie mit dafür geeigneten Fallen? Diese von Lesern geäußerten Fragen reichte die SZ am Donnerstag an den Kreisjägermeister Andreas Kranz weiter.