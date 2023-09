Marder mögen eAutos Warum der Marder auch E-Autos mag

Im Sommer vergeht beim Bosch-Service Markus Schulligen in Losheim kaum eine Woche, in der nicht wenigstens ein Kunde mit von Mardern angeknabberten Bremsleitungen oder Dämmmatten vorstellig wird. Jetzt bat der Fahrer eines Elektroautos um Rat, wie er dem auch in der Hochwald-Region weitverbreiteten kleinen Raubtier den Appetit auf die Schläuche und Leitungen seines elektrisch betriebenen Fahrzeugs verderben könnte.