Gewinnübergabe Fortuna beschert Marc Hein frühes Weihnachtsgeschenk

Wie Jakobs erläuterte, werden die aus dem Verkauf der Lose eingenommenen Erlöse einerseits für die Kundengewinne wie Autos, Energiekostenzuschüsse oder Geldgewinne verwendet und andererseits für die regelmäßige Förderung von sozialen und karitativen Projekten in nächster Umgebung im Landkreis Merzig-Wadern. Jüngste Beispiele hierfür sind die Überreichung von Fahrzeugen im August an das Seniorenzentrum ‚Rosenresidenz‘ der Arbeiterwohlfahrt des Landesverbandes Saarland in Beckingen, die Kinder- und Jugendhilfe St. Maria in Weiskirchen der St. Hildegardishaus gGmbH und die christliche Erwachsenenbildung in Merzig.