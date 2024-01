„Es gibt 1000 Möglichkeiten in dieser Firma“ Vom Azubi zum Geschäftsführer – dieser Mann hat es an die Spitze von Kohlpharma geschafft

Zum 1. Januar hat die Merziger Unternehmensgruppe Kohl Medical AG ihre Führungsstruktur neu geordnet. Dabei spielt ein waschechtes „Eigengewächs“ des mittelständischen Familienunternehmens eine zentrale Rolle: Marc Hargarter wird künftig gemeinsam mit dem bereits amtierenden Geschäftsführer Jörg Geller die Doppelspitze in der Geschäftsführung der Kohlpharma GmbH bilden. Damit schafft der Merchinger, der im Januar 42 Jahre alt wird, den Sprung an die Spitze jenes Unternehmens, bei dem er vor über 22 Jahren seine Ausbildung begonnen hat – ein Karriere-Durchmarsch, der nicht unbedingt alltäglich ist, gerade bei einem Unternehmen dieser Größenordnung: Mit 800 Mitarbeitern und über 700 Millionen Euro Jahresumsatz zählt der Arzneimittel-Importeur in Merzig zu den größten Arbeitgebern des Landkreises. Jetzt ist mit Marc Hargarter erstmals in der Kohlpharma-Geschichte ein Auszubildender bis zum Geschäftsführer aufgestiegen.