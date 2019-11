Polizei sucht Zeugen : Mann muss nach Schlägerei in Merziger Altstadt ins Krankenhaus

Mann muss nach Schlägerei in Merziger Altstadt ins Krankenhaus

Merzig Die Polizei in Merzig sucht nach einer Schlägerei nach Hinweisen auf einen Mann und zwei Frauen.

Bei einer Schlägerei in der Merziger Altstadt ist am Sonntagabend ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren gegen 22.15 Uhr im Eingangsbereich einer Gaststätte zunächst zu einem Streit zwischen zwei Gruppen. Dieses mündete schließlich in eine Schlägerei, bei der ein 40-Jähriger aus Merzig mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen wurde. Dabei erlitt er eine stark blutende Verletzung. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.