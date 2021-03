Feuerwehr musste Mann aus Auto freischneiden : Peugeot-Fahrer (26) fährt Transporter in Merzig mit voller Wucht hinten drauf - schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Merzig-Besseringen ist ein 26-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Wie die Polizei der SZ mitteilte, ist ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Merzig-Besseringen am Samstag, 6. März, schwer verletzt worden. Der 26-jährige Fahrer eines Peugeot 206 fuhr am Ortsausgang von Besseringen in Richtung Merzig einem Transporter ungebremst hinten auf. „Der Transporter-Fahrer wollte links abbiegen“, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der SZ. Der Fahrer des Peugeot wurde durch den Unfall in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr freigeschnitten werden.