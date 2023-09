Russisches Killerkommando engagiert? Mann aus dem Saarland will Österreicher 1,5 Millionen Euro abluchsen – nun sitzt er in Haft

Der Mann aus Merzig ist derzeit weit weg von zu Hause. Der 55-Jährige sitzt in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Klagenfurt in Südösterreich und wartet dort auf seinen Prozess. Die Vorwürfe gegen ihn sowie seine Verhaftung klingen derweil wie aus einem Film, doch sie sind von Polizei und Staatsanwaltschaft in Kärnten bestätigt.