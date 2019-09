Bietzen : Manfred Klein ist wieder Ortsvorsteher

BIETZEN Einen Wechsel an der Spitze gab es dieser Tage im Merziger Stadtbezirks Bietzen. Manfred Klein (CDU) kehrte nach fünf Jahren wieder in das Amt des Ortsvorstehers zurück, nachdem Michael Gebhardt (CDU) bei der Kommunalwahl nicht mehr für den neuen Ortsrat, dem nun sieben CDU Mitglieder und zwei SPD-Mitglieder angehören, kandidiert hatte.

In dessen konstituierenden Sitzung unter Leitung von Bürgermeister Marcus Hoffeld im Bürgerhaus wurde der 60-jährige Klein, der Geschäftsführer des Nikolaus-Hospitals Wallerfangen ist, mit sieben Ja-Stimmen bei einer ungültigen Stimme der acht anwesenden Mitglieder zum neuen Ortsvorsteher gewählt.

Klein bedankte sich für das bedankte ihm entgegengebrachte Vertrauen und seinem Vorgänger sowie den ausgeschiedenen Mitgliedern für ihre geleistete Arbeit. „Ein Alter geht wieder an Bord. Es ist heute ein guter Termin bei schönem Wetter und dem Fest des Musikvereins. Was in Bietzen ansteht, würde drei Seiten füllen. Ihre werdet als Ortsratsmitglieder viel Arbeit vor euch haben“; meinte er und unterstrich die Wichtigkeit einer guten Zusammenarbeit. Zur Wahl als stellvertretender Ortsvorsteher war Franz-Rudolf Reinert (CDU) ebenfalls einziger Kandidat und wurde auch mit sieben Ja-Stimmen bei einer Enthaltung gewählt.