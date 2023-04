Reggae, Akustik und mehr Beim Maileuchten in der Kreisstadt Merzig darf auch Musik nicht fehlen

Neben den beeindruckenden Lichtinstallationen gibt es auch noch Livemusik vom Feinsten auf die Ohren: Die Band Oku and The Reggaerockers, die Formation Dreiklang and friends sowie das Trio Akustik Akut bereiten dem Publikum ein musikalisches Feuerwerk. Es handelt sich um eine Veranstaltung des Landkreises Merzig-Wadern und der Villa Fuchs. Am Freitag, 12. Mai, präsentiert das Kulturzentrum Villa Fuchs die Band Oku and the Reggaerockers, die dem Publikum mit einer Mischung aus Reggae und Rock einheizen will. Mit ihrem handgemachtem Reggae aus dem Saarland sorgen Sänger Oku und seine siebenköpfige Band für Stimmung. Los geht es um 19.30 Uhr mit dem Trio Akustik Akut. Bei Sängerin Svenja Meyer und Gitarrist Knut Bausch treffen gefühlvolle Gitarrenklänge auf stimmgewaltigen, authentischen Gesang. Abgerundet wird dies mit Cajón-Grooves und Backingvocals von Aaron Peter. Am Samstag, 13. Mai, haben sich die Musiker der Band Dreiklang ein paar musikalische Freunde eingeladen. Gemeinsam mit ihnen bieten Phil Kranz, Bastian Schmitt und Daniel Barth ein gechilltes Musikevent in tollem Ambiente, so die Veranstalter.