Wer kann Hinweise geben? Polizei fahndet nach Fahrer mit luxemburgischen Auto

Der Fahrer eines Wagens mit luxemburgischem Kennzeichen hat am vergangenen Mittwoch so rücksichtslos und provozierend in den Verkehr eingegriffen, dass es nur durch die schnelle Reaktion eines anderen Fahrers zu keinem Unfall gekommen ist. Wie die Polizei mitteilt, war der Luxemburger in seinem weißen Mercedes auf der A 8 hinter Merzig in Richtung Grenze auf Höhe des Rastplatzes Weiler mit Lichthupe drängelnd auf der Überholspur unterwegs. Als es ihm möglich war, scherte der Fahrer des Hyundai vor ihm zurück auf die rechte Spur aus, um dem Drängler Platz zu machen. Der Mercedes überholte und bog dann selbst so dicht vor dem Hyundai auf die rechte Spur, dass dieser stark abbremsen musste, um nicht mit dem Mercedes zusammenzuprallen. Nun sucht die Polizei Zeugen – unter anderem auch den Fahrer eines dunkelgrünen Autos, möglichweise ein Citroën, der dieses Vorfall beobachtet haben müsste.