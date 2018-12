Als Klassensieger hatten sich neben Lucia zuvor Alessia Haas (6b), Emil Will (6c) und Carlos Kiefer (6d) für den Schulentscheid qualifiziert. Wie das PWG betont, kommt es dabei nicht nur auf das fehlerfreie Vorlesen eines Textes an. Vielmehr soll es den Schülern beim Vorlesen gelingen, die Atmosphäre des Textes einzufangen sowie die Zuhörer für Geschichten und Abenteuer zu begeistern. Das Repertoire der gewählten Bücher war vielfältig und reichte von Fantastischem über tierisch Interessantes bis hin zum Klassiker „Krabat“.

Als beste Vorleserin überzeugte Lucia die Jury am PWG. Mit „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ von Joanne K. Rowling gewann die lesebegeisterte Schülerin den Schulentscheid. In der nächsten Runde des Wettbewerbs, dem Kreisentscheid, wird sie ihr Können erneut unter Beweis stellen. Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels wird seit 1959 jedes Jahr in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und sonstigen kulturellen Einrichtungen ausgetragen.

(tth)