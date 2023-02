Retten, löschen, bergen, schützen : Löschbezirk Schwemlingen/Weiler hielt Rückblick

Schwemlingen Am vergangenen Samstag hielt der Löschbezirk Schwemlingen/Weiler seine Jahresdienstbesprechung mit Rückblick auf die Jahre 2020, 2021 und 2022 ab.

Dem Bericht von Schriftführer Markus Raskopf zufolge wurden in den Jahren 2020, 2021, bedingt durch die Corona-Pandemie, deutlich weniger Stunden geleistet, da viele Übungen, Lehrgänge und Veranstaltungen nicht durchgeführt werden konnten. Im Jahr 2022, welches wieder weitestgehend normal ablief, lag die Zahl der geleisteten Stunden bei 3612.

Die Zahl der Einsätze ist mit 40, im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Jahren (2020: 31, 2021: 37), etwas gestiegen, was vor allem durch die deutlich gestiegene Anzahl an Flächenbränden in den Sommermonaten bedingt war.