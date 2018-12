Schwerer Lkw-Unfall auf der A8: Auf der Gefällstrecke zwischen dem Pellinger Tunnel und dem Rastplatz Weiler kam am Freitagmittag ein österreichischer Fernlastzug nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die Mittelleitplanke. Die stabile Dreifachbeplankung der Schutzplanke hielt der Belastung stand, so dass der Sattelschlepper nicht auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Lkw wurde jedoch im Frontbereich schwer beschädigt und riss sich zudem den Tank auf, worauf sich größere Mengen Diesel über die Fahrbahn ergossen. Der Fahrer des Sattelschleppers kam mit dem Schrecken davon. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Allerdings kam es in der Folge zu Verkehrsbehinderungen, weil der Verkehr auf beiden Richtungsfahrbahnen nur einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt werden konnte. Vor der Bergung des Lastzuges musste zuerst das ausgelaufen Dieselöl gebunden und der Tank des Sattelschleppers abgedichtet werden. Die Feuerwehren aus Perl, Borg und Merzig waren über mehrere Stunden im Einsatz. Erst in den späten Nachmittagsstunden konnte der Verkehr wieder uneingeschränkt fließen.