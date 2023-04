Mit Viezverkostung Geselliger Abend beim Lions Club Merzig

Die Idee entstand beim Befahren der Straße von Hilbringen und der Autobahn kommend in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Kreuzung befindet sich in einem Häuschen die ins Auge fallende Landmarke „Viezkelterstation Merzig“. Das Kelterhäuschen und die dazugehörigen Hinweistafeln wurden vor etwa 20 Jahren errichtet. Die darauf befindlichen Bilder und Texte waren nicht mehr aktuell und auch die Tafeln selbst in einem sehr schlechten Zustand.