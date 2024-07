Mit vielen befreundeten Vereinen gefeiert Beste Stimmung herrschte beim Weitener Schützenjubiläum

In Weiten war dieser Tage einiges los. Denn die Leukbachschützen feierten rund ums Schützenhaus ihr 50-jähriges Bestehen. Der Vereinsvorsitzender Reiner Schmitt ging bei seiner Begrüßung auf das Vereinsgeschehen dieser vergangenen 50 Jahre ein und konnte überwiegend Erfreuliches berichten. Mit Blick in die Zukunft gab er bekannt, dass die Weitener Schützen einen 50-Meter-Schießstand planen. „Sobald die Festlichkeiten hier abgeschlossen und wir das Festzelt abgeschlagen haben, werden wir auf dieser Wiese direkt am Schützenstand damit beginnen“, sagte er.