(red) Da hat der Fehlerteufel zugeschlagen: Die in der gestrigen Ausgabe angekündigte Lesung mit der Autorin Helga Koster aus Saarlouis in der Reihe „Literarischer Stammtisch“ findet am Mittwoch, 12. September, um 19 Uhr im Kelterhaus des Obstgutes Schmitt in Merzig-Menningen in der Saarmühlenstraße 57 statt. red