Leserfotos : Ein Sonnenaufgang, der alle verzaubert hat

Geradezu spektakulär ist diese Aufnahme des Dienstagmorgens, die uns Günter Oswald aus Weiskirchen übermittelte. Er schreibt dazu: „Ein wunderschöner Sonnenaufgang kündigte sich an, als ich zu dem Kurparkweiher in Weiskirchen eilte. Herrliche Wolkenformationen wurde von der Sonne angestrahlt und in ein kräftiges Rot getaucht. Die glatte Oberfläche des Kurparkweihers spiegelt noch einmal den Wolkenhimmel - ein faszinierendes Panorama. Menschen, die zur Arbeit gingen, verweilten einige Augenblicke neben mir, bewusster wahrnehmend, um dieses Bild mit in den Alltag zu nehmen.“ Foto: Günter Oswald

Merzig-Wadern Als am Dienstag der Tag erwachte, ergab sich ein nahezu magischer Momente, den viele Leser mit der Kamera festgehalten haben. Wir lassen Sie den Zauber des Sonnenaufgangs nacherleben.

So faszinierend kann die Natur sein: Kaum ein Ereignis hat in jüngster Zeit unsere Leser im Grünen Kreis so in Begeisterung versetzt wie – tja, wie der simple Sonnenaufgang am Dienstagmorgen. Gleich scharenweise gingen aus allen Ecken des Landkreises Fotos von lesern ein, die diesen Moment fotografisch festgehalten haben. Wobei „simpler Sonnenaufgang“ die Sache zugegebenermaßen nicht ganz trifft: Eine außergewöhnliche Kombination aus herbstlichem Sonne-Wolken-Mix, einigen kühnen Wolkenkreationen und einer wirklich eindrucksvollen Morgensonne ergab, gepaart mit den kräftigen Farben der Flora, die in dieser Jahreszeit so typisch sind, eine wahre Symphonie fürs Auge. Das Schauspiel am Himmel war am Dienstagmorgen schon beeindruckend genug, aber gepaart mit der farblichen Wucht der Natur ergaben sich manche nahezu magischen Anblicke. Wie gut, dass unsere Leser einige der schönsten für sich und für uns alle festgehalten haben. Allen, die uns mit ihrer Zusendung erfreut haben, ein herzliches Dankeschön!