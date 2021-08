Verbesserung der schulischen Leistungen : Lernerfolg durch das Projekt Lernsterne an der St.-Josef-Schule

Lernerfolg durch das Projekt Lernsterne an der St.-Josef-Schule

Merzig Rund drei Monate lang konnten Kinder der Merziger Grundschule das kostenlose Nachhilfe-Programm in Anspruch nehmen.

Das Projekt Lernsterne ist jüngst zu Ende gegangen. Fast drei Monate konnten Kinder aus der Sankt Josef Grundschule in Merzig kostenlos ein intensives Nachhilfeprogramm in Anspruch nehmen und vor allem verpassten Lernstoff in den Fächern Mathematik und Deutsch nachholen, teilt Andrea Zimmer vom Kreiskulturzentrum Villa Fuchs mit.