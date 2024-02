Samstags im Stadtpark Beim Parkrun steht die 200. Runde an

Der Parkrun ist ein kostenloses Gemeinschafts- und Laufevent, das weltweit in 21 Ländern und in mittlerweile an knapp 2000 Standorten jeden Samstag um 9 Uhr stattfindet. Zusammen mit allen, die Freude am Laufen, Joggen, Walken, Gehen haben, wird überall eine fünf Kilometer lange Strecke zurückgelegt. Nach einer kostenlosen einmaligen Online-Registrierung gibt es bei jedem Lauf eine (kostenlose) Zeitnahme. Beim parkrun geht es in erster Linie nicht um Rekorde und Platzierungen, sondern viel mehr um die die gemeinsame Freude am Laufen und Bewegen und an der Gemeinschaft. Im Anschluss an den Lauf gehen viele Teilnehmende noch gemeinsam zum Kaffee-Trinken oder Frühstücken.