Bekannte und neue Gesichter beim Jubiläumslauf Gesellige Runde zum Jubiläum

Samstagmorgen kurz nach acht Uhr im Stadtpark Merzig. Die Sonne scheint, das Thermometer zeigt Null Grad an. Eine Handvoll Männer und Frauen ist emsig damit beschäftigt, einen Gartenpavillon nebst Stehtischen aufzustellen und zwischen zwei Bäumen eine Leine zu spannen, die sie mit etlichen nationalen Fahnen schmücken. Drei Zahlen-Luftballons markieren eine 150. Die Männer und Frauen gehören zum Organisationsteam des Merziger Leinpfad-Parkrun, der erstmals am 5. Januar 2019 ausgetragen wurde. „Unser Leinpfad-Parkrun gehört zu den knapp 2000 solcher kostenlosen Gemeinschafts- und Laufevents, die es in 21 Ländern gibt. Ein Engländer hatte diese Idee des gemeinsamen, geselligen und kostenlosen Laufens 2004 ins Leben gerufen. Heute feiern wir in Merzig unseren 150. Lauf“, klärt Andreas Brust, Sprecher des Teams, auf.