Abschied nach fast 30 Jahren : Neue Leitung für Lebenshilfe-Fachstelle

Am 31. Mai hat Bärbel Müller die Tür zu ihrer Arbeitsstelle bei der Lebenshilfe in Merzig ein letztes Mal abgeschlossen. Foto: Peter Meier/Lebenshilfe

„Es ist Zeit, neue Türen zu öffnen und neuen Anfängen zu vertrauen!“ Mit diesen Worten verabschiedete sich Bärbel Müller am 31. Mai in den wohlverdienten Ruhestand. Nahezu 30 Jahre hat die gelernte Kinderkrankenschwester und studierte Sozialpädagogin für die Lebenshilfe gearbeitet. Begonnen hat Frau Müller ihre Beschäftigung 1992 in der Frühförderstelle Merzig. Davon ausgehend baute sie 1994 die Arbeitsstelle für Integrationspädagogik (AfI) für den gesamten Landkreis Merzig-Wadern auf.