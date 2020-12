Merzig : Katharina und Konstantin haben bei Kolbuschs das Türchen gestaltet

Merzig Familie Kolbusch öffnete am Dienstagabend in der Trierer Straße 169 das 15. Türchen beim „Lebendigen Adventskalender“ in Merzig.

Familie Kolbusch will den Rahmen des Lebendigen Adventskalenders nutzen, die etwas andere Vorweihnachtszeit in diesem Jahr wenigstens so aktiv wie möglich zu gestalten. Auf dem Fenster steht der Spruch: Erst wenn Weihnachten im Herzen ist, liegt Weihnachten auch in der Luft. „Das Vorbereiten und Schmücken des Fensters hat den Kindern sehr viel Freude gemacht. Es wäre schön, wenn jeder, der am Haus vorbeigeht und das Fenster betrachtet, ebenfalls diese Vorfreude auf Weihnachten spürt und Weihnachten in sein Herz lässt“, sagt Dorothee Kolbusch. In dem Fenster ist auch wieder ein Buchstabe zu sehen. Er ist Teil des Gewinnspiels, welches im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders durchgeführt wird. Es sind insgesamt 25 Buchstaben zu finden, die zusammen eine Lösung aus drei Wörtern ergeben.