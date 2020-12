Lebendiger Adventskalender in Merzig : 25. Buchstabe macht Rätsel komplett

Bei Familie Schäfer in Mechern öffnete sich das letzte Fenster des Lebendigen Adventskalender. Foto: Ruth Solander

Mechern An Heiligabend endete die Aktion Lebendiger Adventskalender in Merzig. Ziehung der Gewinne ist am 31. Dezember.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ruth Solander

Anders als in den vergangenen Jahren öffnete sich in diesem Jahr auch ausnahmsweise ein Fenster am 24. Dezember bei der Aktion Lebendiger Adventskalender. Dies hatte sich ergeben, da zur Lösung des Weihnachts-Gewinnspiels 25 Buchstaben notwendig waren. Den ersten Buchstaben hatte Bürgermeister Marcus Hoffeld in seiner Videobotschaft zum Start der Aktion bekanntgegeben.

Die fehlenden 24 Buchstaben versteckten sich dann in den jeweiligen Fenstern, die sich bis zum Heiligabend öffneten. Mit der gesamten Familie hat Familie Schäfer in der Fremersdorfer Straße in Mechern das Fenster geschmückt und am Heilig Morgen geöffnet. Pia Schäfer ist Mitarbeiterin im Fachbereich Familie und Soziales der Kreisstadt Merzig und Mitglied im Verein Familienbündnis Merzig. Mit den Vorstandmitgliedern hat sie den Lebendigen Adventskalender 2020 organisiert. Besonders Schäfers Eltern, die seit kurzem in dem Haushalt leben, haben sich bei der Gestaltung eingebracht. „Mein Vater ist über 80 und hat früher immer Eisenbahnen aufgebaut. Dieses Hobby konnte er beim Schmücken des Adventsfensters sehr gut mit einbringen“, sagt Pia Schäfer schmunzelnd.

Trotz der „etwas anderen Durchführung“ des Lebendigen Adventskalenders zieht sie eine sehr positive Bilanz. „Am Anfang hatten wir die Befürchtung, dass nicht viele bei der Aktion mitmachen. Aber das Gegenteil war der Fall: Es kamen sogar neue Teilnehmer dazu“, betont Schäfer. Obwohl das Zusammensein bei einer Geschichte, Glühwein, Punsch und Plätzchen nicht möglich war, sei es viel besinnlicher gewesen, so ihr Eindruck. „Es ist uns trotz allem geglückt, den Zusammenhalt zu stärken. Obwohl so viel anders war und es nicht möglich war, gemeinsam bei den jeweils geöffneten Fenstern zusammen zu sein, hat man eine gewisse Zusammengehörigkeit gespürt“, sagt sie.

So hat das Motto der Aktion tatsächlich stattgefunden: „Aus Distanz wird Verbundenheit.“