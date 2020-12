Lebendiger Adventskalender in Merzig : Das elfte Fenster erstrahlt bei Musikschule in Merzig

Bei der Musikschule Klangart erstrahlt seit Freitag das elfte Fenster des Lebendigen Adventskalender. Foto: Ruth Solander

Merzig Die Musikschule Klang­­­­­art öffnete am Freitagabend das elfte Türchen des Lebendigen Adventskalenders. Frank Schneider, der in seinem Wohnhaus in der Waldstraße seit 2014 eine private Musikschule betreibt, hat vor dem geschmückten Fenster mit Akkordeonklängen musikalisch auf Weihnachten eingestimmt.

Der hauptberufliche Musiklehrer gibt Unterricht in Akkordeon, Klavier, Keyboard, Blockflöte, Melodica und Saxophon und ist Dirigent der Akkordeonorchester Elm und Püttlingen.

„In den letzten Jahren haben wir immer beim Lebendigen Adventskalender mit unterschiedlichen Gruppen musiziert. Eltern und Passanten konnten dabei sehen, dass die Kinder viel Freude an der Musik und am Vorspielen haben“, erzählt Frank Schneider. Er unterrichtet Schüler jeden Alters. Seine beiden jüngsten Musikschüler sind fünf Jahre alt. Der älteste Schüler ist 70 Jahre und spielt Akkordeon. Mit 65 Jahren lernt die älteste Schülerin Klavier.

Auch in Corona-Zeiten kann Schneider Unterricht erteilen, da er im Dachgeschoss viel Platz hat. „Beim ersten Lockdown habe ich die Hälfte meiner Schüler über Skype unterrichtet. Allerdings ist ein Zusammenspiel durch die Zeitverzögerung nicht möglich. Aber man muss sich eben etwas einfallen lassen, wenn ein normaler Musikunterricht nicht möglich ist“, erklärt der Musiklehrer. In seinem Zimmer hat er zwei Klaviere stehen, so dass zumindest dort ein Zusammenspiel mit genügend Abstand möglich ist. Durch die durch Corona bedingten Beschränkungen und die damit verbundenen finanziellen Schwierigkeiten mussten leider einige Schüler ihr Hobby aufgeben, was im Frühjahr und auch jetzt zu Kündigungen führte. Allerdings haben wohl andere die Zeit zu Hause genutzt, um sich ein neues Hobby zu suchen, sodass glücklicherweise auch wieder Neuanmeldungen in den letzten Wochen dazukamen. „Im Rahmen des Erweiterten Musikunterrichts ist die Zusammenarbeit mit externen Partnern wie zum Beispiel dem Gymnasium am Stefansberg leider zurzeit nicht möglich“, bedauert Schneider. Er hofft jedoch im neuen Schuljahr wieder einsteigen zu können.