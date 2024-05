Stoffwechselerkrankung Seltene Krankheit bedroht Leben von Mädchen (1) aus Merzig – so können Sie helfen

Bei dieser Herkulesaufgabe greifen Feuerwehr, DRK und Stefan-Morsch-Stiftung der Familie des Mädchens zum Glück unter die Arme und rufen zur Typisierung am Samstag, 18. Mai, in der Stadthalle Merzig auf. Zwischen 13 und 19 Uhr können Menschen aus nah und fern die Gene ihrer Stammzellen ermitteln lassen. Und damit herausfinden, ob sie Laura eine Zukunft schenken können. Auch an mehreren Blutspendeterminen im Landkreis ist eine Möglichkeit zur Typisierung geplant: