Daniela Schlegel-Friedrich fordert Strategiewechsel : Landrätin des Kreises Merzig-Wadern spricht sich gegen Quarantäne für gesamte Schulklassen aus

Daniela Schlegel-Friedrich Foto: leis/Tina Leistenschneider

Merzig-Wadern Daniela Schlegel Friedrich, Landrätin des Landkreises Merzig-Wadern, plädiert für einen Strategiewechsel bei dem Umgang mit Coronafällen in Schulklassen. Das betont die Landrätin in einer Erklärung vom Dienstag.

Darin heißt es: „Obwohl es in den Schulen kaum Infektionsketten gibt, werden zurzeit ganze Schulklassen in Quarantäne geschickt, wenn es in der Klasse einen Coronafall gibt.“ Dieses Vorgehen führe an den Schulen zu einem „Lockdown durch die Hintertür“ und bringe zudem die Gesundheitsämter im Saarland an ihre Grenzen.

Es gehen nach Auffassung von Schlegel-Friedrich durch das Verfolgen dieser großen Personengruppen, die zudem „kaum infektionsrelevant“ seien, wichtige Ressourcen für die Kontaktnachverfolgung verloren.

„Es hat sich bisher gezeigt, dass es nur wenige Infektionsketten in Schulklassen gibt, sodass die Quarantäne von hunderten von Schülerinnen und Schülerin sowie eine generelle Maskenpflicht nicht verhältnismäßig sind“, erklärt die Landrätin. Sie hält die Quarantäne- und Maskenregelungen der Schulen in Luxemburg für den geeigneteren Weg und hat an die Landesregierung appelliert, das Vorgehen der Luxemburger Regierung auch für die saarländischen Schulen zu prüfen.

In Luxemburg gilt nach Auskunft der Kreisverwaltung für alle Kinder ab sechs Jahren auf dem Schulweg und in Schulgebäuden eine Maskenpflicht. In der Grund- und Sekundarschule ist das Tragen von Masken im Klassenzimmer und auf dem Pausenhof fakultativ. Gibt es in einer Schulklasse nur einen Fall, so wird die infizierte Person zu Hause isoliert.

Die Klasse wird innerhalb der Schule isoliert, aber nicht in Quarantäne geschickt. Zudem wird eine Maskenpflicht für diese Klasse ausgesprochen. Nach sechs Tagen werden die Schüler und Lehrer getestet. Erst wenn es mehrere Fälle in einer Schulklasse gibt, wird sie unter Quarantäne gestellt und alle Kontaktpersonen werden getestet.