In der dritten Amtszeit Seit 20 Jahren ist sie das Gesicht des Grünen Kreises

Am 13. Juni 2004 hatte sich die damalige Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium bei der Direktwahl im Kreis Merzig-Wadern mit 59,5 Prozent der Stimmen gegen den damaligen SPD-Kandidaten Thomas Caspar aus Merzig durchgesetzt und war zur Nachfolgerin von Michael Kreiselmeyer gewählt worden, der in den Ruhestand ausschied. Am 23. Oktober 2011 stellte sich Schlegel-Friedrich zur Wiederwahl, damals gegen den SPD-Kontrahenten Markus Rausch aus Mettlach. Auch diese Wahl entschied die Mutter von drei Kindern mit 70,2 Prozent der Stimmen für sich. Im Jahr 2019 trat die Diplom-Betriebswirtin ihre dritte Amtszeit an, die bis 2029 dauern wird. Zuvor hatte sie sich am 26. Mai desselben Jahres in der Direktwahl mit 62,6 Prozent der Stimmen gegen den SPD-Herausforderer Stefan Krutten aus Beckingen behauptet.