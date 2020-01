Bahnstrecke Losheim-Merzig : Ländrätin will Losheim zum Verkehrsknotenpunkt machen

Zuletzt verkehrte auf der rund 13 Kilometer langen Strecke durch den Hochwald nur die dampfgetriebene Losheimer Museumsbahn – und das wegen Schäden am Gleisbett auch nur auf einem Teilabschnitt. Foto: SZ/Achim Laub

Merzig-Wadern Die Bahntrasse zwischen Merzig und Losheim könnte für eine Personen- und Güterbeförderung ertüchtigt werden, findet Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich.



In die Diskussion um die Reaktivierung der Bahnstrecke Losheim-Merzig hat sich nun Daniela-Schlegel-Friedrich, CDU-Landrätin des Landkreises Merzig-Wadern, eingeschaltet. Nachdem die Grün-Alternative Liste Losheim (GALL) die Bürgermeister von Losheim am See und Merzig dazu aufgerufen hatte, sich für eine Instandsetzung der Strecke stark zu machen, die auch wie Wiederaufnahme von regulärem Personenbeförderungsverkehr und Gütertransporten möglich machen würde (SZ vom Dienstag), hat die Landrätin gegenüber unserer Redaktion darauf hingewiesen, dass sie in gleicher Sache bereits die Initiative ergriffen habe.

In einem Brief an die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger habe Schlegel-Friedrich nach eigenem Bekunden bereits Mitte Januar das Ministerium aufgerufen, „die bisherige Kosten-Nutzen-Untersuchung zur Schienenstrecke zwischen Merzig und Losheim noch einmal zu hinterfragen“. Weiter heißt es in der Mitteilung aus dem Landratsamt: „Die Betrachtung einer Reaktivierung der Schienenverbindung zwischen Merzig und Losheim orientiert sich bisher ausschließlich an den lokalen Verkehrsbedürfnissen und der Erschließungsfunktion entlang der Strecke. Dies führte regelmäßig zu dem Ergebnis, dass der Verkehr besser und kostengünstiger über den straßengebundenen ÖPNV zu erbringen ist.“

Im Dezember letzten Jahres sei im Projektbeirat zum Verkehrsentwicklungsplan für den ÖPNV im Saarland das Konzept für die strategische Weiterentwicklung des ÖPNV im Saarland vorgestellt worden. In dem Konzept, das wichtige Weichenstellungen für den ÖPNV im Saarland und für den ländlichen Raum enthält, sei die Reaktivierung der Trasse Losheim-Merzig in das Szenario mit der geringsten Umsetzungswahrscheinlichkeit eingeordnet worden. „Im Szenario ‚ÖPNV-Offensive’ wird ein erhöhter Finanzbedarf für die Reaktivierung der Strecke gesehen, was eine konkrete Umsetzung der Idee eher unwahrscheinlich macht“, erläutert die Landrätin in ihrer Mitteilung. Damit aber will sich Schlegel-Friedrich nach eigenen Worten nicht zufrieden geben.

Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich. Foto: Barbara Scherer

Schnurgerade verläuft die Eisenbahnstrecke zwischen Losheim und Merzig kurz vor Bachem. Foto: Werner Krewer