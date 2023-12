Neuer Aktionsplan Wie der Grüne Kreis seine Streuobstwiesen retten will

Ein Kuss unter dem Mistelzweig soll Glück und immerwährende Liebe bringen – und Gelegenheiten dazu bieten sich in der Vorweihnachtszeit zur Genüge. Doch all die vielen Misteln, die auf Weihnachtsmärkten feilgeboten werden und zahlreiche Türen schmücken, sind nicht so harmlos, wie sie aussehen. Für Streuobstwiesen etwa stellen sie eine Gefahr dar, erklärt Martina Rusch von der Stabstelle Regionale Daseinsvorsorge beim Landkreis Merzig-Wadern. Der Kreis hat in diesem Jahr einen Aktionsplan Streuobstwiesen initiiert, der Mitte Dezember abgeschlossen wurde. Bereits im Oktober hat Martina Rusch beim Besuch einer Streuobstwiese bei Rappweiler erzählt, dass vor allem der starke Mistelbefall der Obstbäume die Menschen aktuell beschäftigt.