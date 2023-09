Merzig-Wadern Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich: „Ein erster wichtiger Schritt zur Rettung der Klinik ist getan.“

Der Kreistag von Merzig-Wadern hat am Montagabend beschlossen, den Betrieb am SHG-Klinikum Merzig vorübergehend mit finanziellen Mitteln zu unterstützen. Der Beschluss für eine entsprechende Absichtserklärung zur Sanierung der Klinikum Merzig gGmbH, einer Tochtergesellschaft der Trägergesellschaft SHG, erging bei einer Enthaltung. Der Kreis erklärt sich in diesem Papier grundsätzlich bereit, sich im Rahmen einer Brückenfinanzierung für einen Zeitraum von maximal vier Jahren an den zu erwartenden Verlusten aus der Sanierung und dem Betrieb des Krankenhauses am Standort Merzig zu beteiligen. Damit ermöglicht der Landkreis nach eigenen Angaben den Übergang des geordneten Sanierungsverfahrens in die nächste Stufe.