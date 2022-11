Landrätin zu Besuch : Vertreter des Kreises Merzig-Wadern zu Gast bei Lebenshilfe

Merzig Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich und Ralf Michler, Leiter des Kreisjugendamtes, waren vor Kurzem bei der Lebenshilfe Nordsaarland Werkstätte (NSW) gGmbH zu Gast. Die Lebenshilfe ist Kooperationspartner des Kreisjugendamtes.

Sie ist unter anderem ein Schwerpunktträger in der Sozialraumorientierung des Landkreises und erbringt Leistungen in der Hilfe zur Erziehung, der Eingliederungshilfe und der Hilfe für junge Volljährige im ambulanten Bereich. Außerdem kooperiert der Träger mit dem Kreisjugendamt bei den integrativen Kindertageseinrichtungen sowie bei Hortbetreuungen.

Die voraussehbaren Neuerungen im Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII werden dazu führen, dass die Jugendämter auch die Zuständigkeiten für Kinder und Jugendliche bis 27 Jahren mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung übernehmen. „Im Hinblick auf die geplanten Veränderungen im Kinder- und Jugendhilfegesetz wird das Angebot der Lebenshilfe NSW auch verstärkt durch das Kreisjugendamt angefragt werden, beispielsweise wenn es um die Vermittlung von Jugendlichen in Arbeit geht“, sagte Schlegel-Friedrich bei der Führung. Die Lebenshilfe NSW böte Bürgern mit unterschiedlicher Art und Schwere der Behinderung die Möglichkeit, am Arbeitsleben teilzunehmen, und ermögliche ihnen zugleich die direkte Zusammenarbeit mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ohne Behinderung, sagte die Landrätin weiter: „Davon profitieren beide Seiten gleichermaßen.“ Geschäftsführer Hans-Josef Scholl, die Werkstattleiterin Jennifer Ligotti und der Leiter Lager und Logistik, Kai Baumann, führten Daniela Schlegel-Friedrich und Ralf Michler durch die Produktionsstätte.

Die Lebenshilfe NSW beschäftigt rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen ungefähr 100 dem Werkstattbereich für behinderte Menschen (WfbM) und 15 der Inklusionsabteilung angehören. In der WfbM werden den Menschen mit Behinderungen, die (noch) nicht auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt arbeiten können, ressourcenorientierte Arbeitsplätze geboten. Ergänzend dazu werden in der Inklusionsabteilung Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt.

Am Standort in Merzig, wo zwei Drittel der Beschäftigten arbeiten, werden unter anderem Fisch, Obst und Gemüse für den Handel verpackt. In Rehlingen, dem zweiten Firmenstandort, werden die Rohwaren mit hauseigenen Rezepturen verfeinert und verpackt. Die Produkte werden unter der Qualitätsmarke „Paulus Genussmanufaktur“ mit dem Siegel „sozial nachhaltig“ vertrieben – regional wie überregional im Einzelhandel.