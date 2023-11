Landkreis und verschiedene Kommunen beschließen den Beitritt zur AGFK Landkreis setzt auf das Fahrrad

„I want to ride my bicycle, I want to ride my bike“ — während Freddie Mercury bereits 1978 auf das Fahrrad setzte, haben nun auch diverse Kommunen im Landkreis Merzig-Wadern beschlossen, der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) Saarland beizutreten. Die AGFK setzt sich aus saarländischen Städten, Gemeinden und Landkreisen zusammen, die sich für sichere und attraktive Bedingungen für Radfahrer sowie die Förderung des Fahrradverkehrs einsetzen. Mit dem Ziel, Radfahren als gesunde und umweltfreundliche Verkehrsalternative zu stärken, soll laut Satzung der Arbeitsgemeinschaft die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden im Saarland verbessert werden.