Merzig-Wadern : Landkreis plant Schnelltest-Zentren

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern plant an drei Standorten im Kreis den Aufbau von Schnelltest-Zentren, um das vom Bundesgesundheitsministerium in Aussicht gestellte Angebot flächendeckender Schnelltests für alle Bürger umsetzen zu können.

Wie die SZ erfuhr, sollen abschließende Details hierzu am Dienstag geklärt und anschließend bekannt gegeben werden. Einige Eckpunkte stehen nach Informationen unserer Zeitung jedoch bereits fest: In Betrieb sollen die Teststationen demnach am kommenden Montag, 8. März, gehen. Die Standorte der Schnelltest-Zentren sollen in Merzig, Perl-Nennig und Wadern-Büschfeld sein. Eine Anmeldung zu den Tests soll über ein Internetportal oder eine App möglich sein. Die Testabstriche werden nach Informationen unserer Zeitung von ehrenamtlichen Mitarbeitern von Hilfsdiensten vorgenommen.