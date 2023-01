Pandemie in Zahlen : Corona-Inzidenz liegt bei 225,3

Merzig Normalerweise stellt die Kreisstadt die meisten Infektionen, weil auch hier die meisten Menschen im Kreis wohnen. Doch bei der ersten Meldung im neuen Jahr fallen Losheim am See mehr neue Fälle zu.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag, 2. Januar, 56 neue Corona-Infektionen gemeldet, die sich wie folgt auf die Kommunen verteilen: 15 in Merzig, acht in Wadern, drei in Mettlach, sieben in Beckingen, zwei in Perl, fünf in Weiskirchen und 16 in Losheim am See. In diesen neuen Fällen sind auch die neuen Fälle über das Silvester-Wochenende enthalten.